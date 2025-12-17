İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu ve beraberindeki parti yöneticileri, meslek kuruluşlarını ziyaret ederek sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Hakan Tekercioğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarını ve meslek örgütlerini ziyaret ediyor.

Ziyaretlere; İYİ Parti önceki dönem İl Başkanı, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

İYİ Parti heyeti; Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan’ı makamlarında ziyaret etti.

İYİ Partililer, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin yeni hizmet binasını de inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekercioğlu ve beraberindekiler, meslek kuruluşlarının yöneticileri ile bir süre sohbet ederken, sorunlar, talepler, çözüm önerileri ve yerel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Meslek kuruluşlarının yöneticileri ise İYİ Parti’nin yeni İl Başkanı Hakan Tekercioğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. STK ve meslek örgütlerine yönelik ziyaretlerin süreceği açıklandı.