Çorum'un Alaca ilçesinde, Belediye Başkanı Şerif Arslan öncülüğünde altyapı ve çevre projeleri tam gaz devam ediyor.

Ekipler, bir yanda sokakları soğuk asfaltla kaplarken, diğer yanda "yılların kanayan yarası" olarak nitelenen bin 200 metrelik kanal sorununu çözüme kavuşturuyor.

Alaca Belediyesi, ilçenin dört bir yanında ulaşım kalitesini artırmak amacıyla başlattığı soğuk asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, son olarak Evci Sokak, Dereboyu Sokak ve Bağlar Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Ekipler hız kesmeden sokakları asfalt ile kaplamaya devam ederken diğer yanda ise yılların sorunu olarak bilinen ve vatandaşların çözüm beklediği çevresel bir sorunun daha ortadan kaldırılması için önemli bir adım attıkları dile getirildi.

Başkan Arslan, Çal köyü yolunda devam eden kanal çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile birlikte saha çalışmalarını inceleyen Başkan Arslan, ekiplerden bilgi aldı.

Alaca Belediyesi, Çal Köyü yolu üzerinde, ekin pazarından itibaren fabrika atıklarının döküldüğü dere hattında bin 200 metrelik kanal çalışmasını başlattı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.



"Daha yaşanabilir bir Alaca için gece gündüz sahadayız"

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçede yürütülen hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Alaca'nın her noktasında ulaşım konforunu artırmak için yoğun bir tempo içerisindeyiz. Ekiplerimizle birlikte sahada durmadan çalışıyoruz. Evci, Dereboyu ve Bağlar Sokaklarımızda tamamladığımız soğuk asfalt çalışmalarıyla vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamalarını hedefliyoruz. Bizim için en önemli öncelik halkımıza hizmettir. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Alaca için gece gündüz sahadayız" dedi.



"Yeni yerleşim alanlarının güvenli ve temiz bir altyapıya kavuşmasını sağlayacağız"

Bölgede yürütülen altyapı çalışmasının özellikle Maraşlı bölgesine yapılacak TOKİ konutları öncesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Arslan, "Bu hattaki sorunun çözülmesiyle birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz hem de yeni yerleşim alanlarının güvenli ve temiz bir altyapıya kavuşmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir Alaca oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.