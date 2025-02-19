Çorum FK eski teknik direktörlerinden Yusuf Tokuş daha öncede görev yaptığı Gölcükspor ile anlaştı.

Haftasonu Darıca GB karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Adem Aydemir ile yollarını ayıran Kırmızı-Siyahlılarda bir günlük arayışın ardından Yusuf Tokuş ile anlaşıldığı açıklandı.

54 yaşındaki tecrübeli antrenör, daha önce Belediye Kütahyaspor, Çorum FK, Nevşehir Belediyespor, Sivas Dört Eylül gibi takımlarda görev yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Gölcükspor’da Yusuf Tokuş Dönemi! Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden Gölcükspor, Teknik Direktör Adem Aydemir ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarını tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar, daha önce de kulübümüzde görev yapan Yusuf Tokuş ile anlaşmaya vardı. Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden olan Yusuf Tokuş, geçmiş dönemlerde Gölcükspor’da teknik direktörlük yaparak kulübümüze önemli katkılarda bulunmuştu. Yeniden takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, Gölcükspor’u başarıya taşımak için kolları sıvadı. Kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyor, Yusuf Tokuş’a yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. grupta mücadele eden Gölcükspor 20. maçlar sonunda 39 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta Hendekspor takımı 47 puanla lider Yeşil Yalova FKspor ise 45 puanla ikinci sırada bulunuyor.