Çorum'un Kargı İlçesi'nde yıllardır büyük bir birliktelik ile düzenlenen Asırlık Kargı Panayırı için hazırlıklar başladı.

Panayır kapsamında sahne alacak ilk sanatçının sevilen yorumcu Zara olacağı açıklandı.

Kendine özgü sesi ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının, Kargı’da unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, panayır konserlerinin bu yıl akşam saatlerinde yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geleneksel Asırlık Kargı Panayırımıza uzun bir süre olmasına rağmen çalışmalarımıza erkenden başladık. 2024 yılında büyük ilgi gören bir organizasyon gerçekleştirdik, şimdi hedefimiz bu çıtayı daha da yukarı taşımak. Bu doğrultuda panayırımızda sahne alacak ilk sanatçımız Zara oldu. Kendisine şimdiden hoş geldiniz diyor, vereceği konserin panayırımıza değer katacağına inanıyorum. Elbette sürprizlerimiz olacak; bunları zamanı geldikçe halkımızla paylaşacağız. Ne yapıyorsak Kargı için yapıyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda halk konserlerimizi akşam saatlerinde gerçekleştireceğiz. Tüm gelişmeleri zaman içinde belediyemizin resmi kanallarından duyuracağız. 2025’te de bölgemizde adımızdan söz ettireceğiz. Hep birlikte başaracağız" dedi.