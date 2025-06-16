Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, 5-6-7-8 Temmuz tarihinde 20 kişilik Bilirkişilik Temel Eğitimi ile 28-29 Haziran 2025 tarihinde 20+20 kişilik iki grup halinde Bilirkişilik Yenileme Eğitimi düzenleyeceklerini belirtti.

Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim önce Ziraat Mühendisleri Oda üyelerine sonra meslektaşlarımıza boşluk kalır ise diğer mesleklere yer verilecektir. Katılım ücreti Temel Eğitim için TMMOB ve ZMO üyelerine 4000 lira diğerlerine ise 4500 lira, Yenileme Eğitimi için TMMOB ve ZMO üyelerine 1500 lira diğerlerine 1750 lira şeklinde olacaktır. Katılmak isteyenlerin ilgili formlar ve ücret dekont /makbuz ile birlikte ZMO İl Temsilciliğine ulaştırmaları gerekmektedir. Kayıt yaptırıp eğitime gelmeyenlerin yatırdığı ücret geri verilmeyecektir. Öncelik sırası dikkate alınacak diğer müracaat olması durumunda ileride ders hocasının müsaitlik durumuna göre yeniden değerlendirme yapılacaktır. Temel Eğitime katılmak için 5 yıllık deneyim şartı bulunmaktadır. Yenileme Eğitimi için daha önce Temel Eğitimi alması, oda üyelerinin ise geçmiş oda borcunun bulunmaması gerekmektedir. Programlanan Temel Eğitim için 20.07.2025 tarihinde sonraki, Yenileme Eğitimi için 17.06.2025 tarihinde sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Telefonla kayıt mümkün değildir. Formların ıslak imzalı olması gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)