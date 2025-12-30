Çorum 1. Amatör Küme’de favori iki takım Sungurlu Belediyespor ve Mimar Sinanspor takımları beklendiği gibi yollarına kayıpsız devam ediyor.

İki takımda ikinci maçlar sonunda rakip filelere 18 gol atarken henüz kalelerinde gol görmediler.

İlk hafta farklı kazanarak ilk iki sırada yer alan takımlardan Sungurlu Belediyespor ikinci hafta evinde konuk ettiği Dodurga Belediye Beyliğispor’u 6-0 yenerek üç puanla zirvedeki yerini korudu. Sungurlu Belediyespor ilk yarısını İsmail Savaş ve Nurullah Solak’ın golleri ile 2-0 önde tamamlayan Sungurlu Belediyespor ikinci yarıda Alper, Tuncay ve Ali Ateş ile Nurullah Solak’ın ikinci golü ile rakibini 6-0 yendi.

Ligin diğer iddialı takımı Mimar Sinanspor ise evinde HE Kültürspor karşısında ilk yarıyı Yiğit Emin Akyol’un golleri ile 2-0 önde tamamladığı maçın son dakikalarında Tuğrulhan Türkeş ve Murat Çağlar’ın golleri ile maçı 4-0 kazanarak zirveye ortaklığını sürdürdü.

İlk haftanın iki kaybeden takımı Ulukavakspor ile İskilipspor arasındaki maçta ilk yarıyı Alperen Cebeci’nin attığı golle 1-0 önde tamamlayan İskilipspor karşısında Ulukavakspor ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Ligde üçüncü hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Sungurlu Belediyespor haftayı oynamadan üç puanla geçerken Mimar Sinanspor ise İskilipspor deplasmanında galibiyet arayacak. Kültürspor evinde Alaca Belediyespor’u konukederken Dodurga Belediye ise sahasında Ulukavakspor ile karşılaşacak.