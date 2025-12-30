Çorum Belediyespor karate takımı Türkiye Yıldızlar Liginin ilk haftasında kazandığı 19 madalya ile hem plakayı tutturdu ve hem de bu branşta artık söz sahibi konuma geldiğini gösterdi.

Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi 2. Etap müsabakaları 27-28 Aralık tarinlerinde bölgesel olarak İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Manisa, Hatay, Giresun ve Ankara’da yapıldı.

Çorum Belediyespor takımı Ankara’da yapılan müsabakalarda Çorum Belediyespor takımı 11 birincilik, 3 ikincilik ve 6 üçücülük kazanarak toplam 19 madalya kazandılar.

Antrenör Samet Türe yönetiminde Türkiye Yıldızlar Ligi ikinci etabında mücadele eden Çorum Belediyespor takımında birincilik kazanan sporcular, 41 kiloda İkra Alparslan, 35 kiloda Nisa Alparslan, 23 kiloda Elisa Küçüktiryakioğlu, 40 kiloda Zeynep Berra Esen, 26 kiloda Ülker Berinay Eratlı, 42 kiloda Sahra Altan, +46 kiloda Sümeyye Karaman, 29 kiloda Elif Gökçe Beşikçi, 48 kiloda Emir Fatih Çamlıbel, 35 kiloda Miraç Aytekin ve 40 kiloda Bahadır Ek.

Müsabakalar sonunda finalde kaybeden 26 kiloda Çağrı Özden, +41 kiloda Ravza Düzcü ve 60 kiloda Ahmet Corman ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular ise 29 kiloda Zeynep Eflin Atmaca, 32 kiloda Ebrar Su Özdemir, 35 kiloda Zeynep Nur Kurtçu, 40 kiloda Hatice Sena Çolak ve +41 kiloda Begüm Akpınar ise bronz madalya kazandılar.

Çorum Belediyespor Karate Antrenörü ve Karate İl Temsilcisi Samet Türe yıldız sporcularının elde ettiği başarılar ile gurur duyduğunu belirterek tüm sporcularını başarıları nedeni ile tebrik etti. Kulüp alt yapı çalışmalarının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Türe “Bu başarılar tesadüf değil. Sistemli altyapı çalışmalarıyla Türkiye genelinde tanınan ve örnek gösterilen bir kulüp haline geldik” ifadelerini kullandı.

Samet Türe ayrıca, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Çorum Belediyesi’ne ve Çorum Belediye Başkanına teşekkür ederek, bu desteklerin başarıların sürdürülebilirliği açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.