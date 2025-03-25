Beltaş 1. Amatör Küme’de dokuzuncu maçlar sonunda sıralama değişmedi.

Kültürspor liderliğini sürdürürken Alacagücüspor lideri takibini sürdürdü. Düşme hattında ise Osmancıkgücü bir puan alarak puan farkını bire düşürdü.

Lider HE Kültürspor sahasında konuk ettiği İskilipgücüspor’u 9-0’lık farklı skorla yenerek yerini korumayı başardı. İkinci sıradaki Alacagücüspor ise İskilipspor deplasmanında rakibine nazire yaparcasına 8-0’lık galibiyet ile dönerek takibini sürdürdü.

Alaca Belediyespor ise evinde Ulukavakspor karşısında zorlansada kazanarak üçüncü sıradaki yerini korudu.

Alt sıraları ilgilendiren maçta ise Osmancıkgücü çok yaklaştığı galibiyet sevincine son dakika penaltı golü ile bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Ligde bu hafta sonu bayram nedeni ile maç oynanmayacak. 10. hafta maçları 6 Nisan pazar günü oynanacak.

Bu haftada şampiyonluğun en güçlü iki adayı lider Kültürspor ile ikinci sıradaki Alacagücüspor takımları Alaca ilçe sahasında karşılaşacaklar.