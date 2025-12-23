Çorum Kafkas Kültür Derneği tarafından düzenlenen yılın son kültür gecesinde, Ankara Çerkes Derneği Halk oyunları ekibi Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu ile Badin Müzik Grubu sahne aldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen gece, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sunuculuğunu Sedef Zengin’in üstlendiği programa ilgi yüksek oldu.

Kafkas kültürünün en seçkin örneklerini sahneye taşıyan Elbruz Halk Dansları Topluluğu, sergilediği görsel şovlar ve etkileyici performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yıl sonu gecesi, Kafkas danslarının zarafeti ve dinamizmiyle adeta taçlandı.

Gecede ayrıca, dernek faaliyetlerine katkı sağlayan bağışçı ve emektarlara plaket takdim edildi. Program, hem kültürel birlikteliği hem de vefayı ön plana çıkardı.

Ankara Çerkes Derneği’nin müzik grubu Badin, geleneksel mızıka, akordeon ve garmonun yanı sıra tuşlu, telli, yaylı ve üflemeli çalgılarla sahne aldı. Sözleri Çerkesçe olan eserleriyle müzikseverlere büyük bir enerji sunan grup, salonda coşku dolu anlar yaşattı.

Haziran ayında göreve gelen Ömer İder başkanlığındaki 7 kişilik yönetim kurulu, ilk 6 aylık süreçte önemli çalışmalara imza attı. Yönetim, 17 Temmuz’da düzenlenen “Nesilden Nesile Dayanışma ve Kültür Gecesi”nin ardından, bu kez “Nesij” Yıl Sonu Kültür Gecesini gerçekleştirdi. Aynı zamanda Çerkes kültürünü sayfalara taşıyan “Nesij” dergisi de bu özel gecede tanıtıldı.

Programda konuşan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi’nin kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırarak sürdürmeye devam ettiğini belirterek, Kafkas Kültür Derneği’nin çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Programa sürpriz bir şekilde katıldığını ifade eden Yağbat, konuşmasında kendisini protokol üyesi olarak değil, “içlerinden biri” olarak gördüğünü dile getirdi.

Konuşmasında kültürel birlikteliğin önemine dikkat çeken Yağbat, insanların bir araya gelerek kültürlerini yaşatmasının milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı. Aynı bayrak altında kardeşçe yaşamanın önemine değinen Yağbat, bu birlikteliğin her zaman korunması gerektiğini söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yağbat, katılımcılara hayırlı akşamlar dileyerek, ilerleyen dönemlerde de benzer güzel etkinliklerde bir araya gelme temennisinde bulundu.

Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ömer İder de yaptığı konuşmada, “Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli büyüklerimiz, değerli misafirlerimiz ve geleceğimizin teminatı sevgili gençler; hepinizi Çorum Kafkas Kültür Derneği adına sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bu güzel gecede bizlerle olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler, yüzyıllardır aynı kültürün sofrasında oturan, aynı ezgilerle duygulanan ve aynı değerlerle ayakta duran bir halkız. Bizleri biz yapan Xabze, sadece bir töre değil; aynı zamanda bir duruş, bir vakar ve bir yaşam biçimidir. Bugün burada, geçmişten geleceğe taşıdığımız bu köklü kültürün bir parçası olmak için bir aradayız. Bu akşam yalnızca bir eğlenceyi değil; birlik olmanın gücünü, dayanışmanın sıcaklığını ve atalarımızdan devraldığımız ahlaki mirası paylaşıyoruz. Her halujda emeği, her ezgide tarihi, her dansta ise yüzyılların ruhunu hissediyoruz.

Derneğimiz, kültürümüzü yaşatmak için çıktığı bu yolda sizlerin desteğiyle her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Özellikle gençlerimizin çalışmaları, gayretleri ve kültürümüze gösterdikleri hassasiyet bizleri gururlandırıyor. Onların bu mirası taşıma heyecanı, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor” dedi.