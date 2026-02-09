Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Manisa FK'da taraftarların galibiyet sevinci kursağında kaldı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı, galibiyetin ardından istifa etti.

TFF 1. Lig’de Manisa FK sahasında Boluspor ile karşılaştı. Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

4 GOLLÜ GALİBİYETİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Alınan galibiyet Manisa FK’da moralleri yükseltirken ilginç bir gelişme yaşandı.

Salim Manav’ın haberine göre Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı görevinden istifa etti.

11 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDI

Manisa FK’nın başında 11 maça çıkan Mustafa Dalcı, 7 galibiyet, 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etti ve 2.18 puan ortalaması yakaladı.