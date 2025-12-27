Çorum Badminton 15 Yaş Altı il birinciliği yarın yapılacak.

Yarın saat 09’da Tevfik Kış Spor Salonunda başlayacak il birinciliğinde Çorum takımı belirlenecek.

Badminton İl Temsilcisi Eren Murat Güngör il birinciliğide yapılacak müsabakalar sonunad birinci olan sporcuların Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerini söyledi.

Güngör bu müsabakaların ardından ise salı ve çarşamba günlerinde ise yine TEvfik Kış Spor Salonunda Liseli Gençler ve Ortaokullu Yıldızlar Badminton İl birinciliği müsabakalarının yapılacağı ve bu maçlar sonunda birinci olan okulların ilimizi gruplarda temsil etleye hak kazanacağını söyledi.