Kadınlar Voleybol 2. Ligindeki temsilcilerimizden Osmancık Belediyespor evinde Hopa Belediyespor’u Çorum Voleybol ise Samsunspor’u konuk edecek.

Ligde üçüncü sırada bulunan Osmancık Belediyespor yarın saat 13’de ilçe spor salonunda Hopa Belediyespor’u konuk edecek.

Ligde ilk yarıda deplasmanda rakibini rahat geçen Osmancık Belediyespor yarın evinde kazanarak üçcüncü sıradaki yerini sağlama almak istiyor.

Osmancık Belediyespor- Hopa Belediyespor maçını Can Acar yönetecek yardımcılığını Ayşegül İnce yapacak maçta gözlemci olarak ise Hasan Öztürk görev yapacak.

Ligde diğer temsilcimiz Çorum Voleybol grubun namağlup lideri Samsunspor ile yarın saat 15’de Atatürk Spor Salonunda karşılaşacak.

Temsilcimiz güçlü rakibi önünde puan mücadeleyi verecek. Maçı Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını Eyüp Burak Cerit’in yapacağı maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal,