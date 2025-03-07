Ahlatcı Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı siyahlı takım pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı.

Serkan Özbalta ve ekibi ile veda töreninin ardından antrenmana çıkan kırmızı siyahlı takım antrenör Can Göçer, Atletik Performans antrenörü Barış Üzbey ve kaleci antrenörü Bekir Sarıca yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda Boluspor maçında doksan dakika forma giyen futbolcular kısa süren yenileme koşusu ve açma germelerle antrenmanı tamamladılar.

Oynamayan ve az süre alanlar ise yarı sahada kalesiz bir çalışma yaptıran teknik heyet son bölümde ise kaleli bir çalışma ile antrenmanı tamamladılar.

Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.