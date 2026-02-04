U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum fK erteleme maçında rakibi Boluspor gelmediği için hükmen galip geldi.

İkinci devre maçlarında ertelenen Çorum FK ile Boluspor U 19 takımları arasındaki maça Boluspor takımı aracının arıza yaptığını gerekçe göstererek çıkamayacağını maç günü bildirdi.

Maçın hakemleri ve Çorum FK U 19 takımı sahaya çıktı ve serenominin ardından maçın hakemi karşılaşmayı bitirdi. Bu maçta Çorum FK’nın 3-0 hükmen galip sayılması bekleniyor.

U 19 Gelişim Liginde ikinci devrenin son erteleme maçları bu hafta içinde tamamlanacak ve ligde ikinci yarı 11 Şubat çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Çorum FK üçüncü devre son devresine evinde Çankaya FK ile oynayacağı maçla başlayacak.