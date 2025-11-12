2. Amatör Küme’de ikinci yarının ilk hafta maçları sonunda Buharspor ve İkbalspor takımları ilk ikiyi büyük oranda garantilediler.

ikinci yarının ilk haftasının kritik maçında illk iki mücadelesi veren Bayat Belediyespor namağlup lider Buharaspor’a evinde oynadığı maçta 2-1 mağlup olarak ilk ikiyi yakalama şansını kaybetti.

İkbalspor ise Gençlerbirliği karşısında farklı galip gelerek ikinci sıradaki yerini sağlama aldı ve en yakın rakibi ile puan farkını beşe çıkardı. Osmancık Belediyespor ise Kargıserispor deplasmanında farklı galip geldi.

Ligde yedinci hafta maçları pazar günü oynanacak. İlk iki takımın 1. Amatör Küme’ye yükseleceği ligde Buharaspor ve İkbalspor takımları mutlu sona son yakın.