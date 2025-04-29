Çorum ’da fare zehri içtiğinden şüphelenilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağısaraylı köyü Danaderesi Mahallesi'nde, 2 yaşındaki H.N.A'nın fare zehrinin bulunduğu kutu ile oynadığını fark eden anne, çocuğunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Zehri içip içmediğinin anlaşılması için kan örnekleri alınan H.N.A'nın laboratuvar sonuçları çıkana kadar acil gözlem odasında müşahede altında tutulacağı öğrenildi.