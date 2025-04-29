Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı turnuvası hafta sonunda Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

23 Nisan turnuvasına küçüklerin ilgisi çok düşük kalırken yıldızlar, gençler ve özellikle vetaranlarda katılım daha yüksek oldu.

Yıldız kızlarda Zeynep ela Çelik birinci İpek Öztürk ikinci Meryem Kasatura ise üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Ahmet Yetim birinci Hüseyin Yılmaz ikinci Muhammed Eymen Solak ise üçüncü oldu. Küçük erkeklerde Kerem Urhan birinci Mustafa Yağız Özçelik ikinci Ayak Kanak üçüncü Mustafa Kasatura ise dördüncü oldu.

Genç erkeklerde Ali Sait Akdoğan birinci Şeyhmuz Kaplan ikinci Mehmet Eren Kömbeci üçüncü Taha Berk Bıcak dördüncü. Veteran Erkeklerde Van Gökçek birinci Mücahit Güleç ikinci İlhan Kömbeci üçüncü Abdurrahman Asan dördüncülük ödülünü aldı.

Veteran bayanlarda Zeynep Kömbeci birinci Fatma Garip ikinci Filiz Baltacıoğlu üçüncü Bahriye Demir dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.