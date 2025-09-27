Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde İsmail Atalay'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki iki evin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Oğuzlar Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Osmancık, Laçin ve Dodurga belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Evindeki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan Atalay, sağlık ekiplerince Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi.