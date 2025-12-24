Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, 12 Ocak Pazartesi günü yapılacak oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını duyuran Bozkurt, oda üyelerinden 12 Ocak'ta yapılacak seçimde destek isteyerek; "Sekiz yıl önce şahsımı odamızın başkanlığına layık gördünüz. Bu süre zarfında, sizlere duyduğum sorumluluk bilinciyle elimden geldiğince layık olmaya ve hizmet etmeye gayret ettim.

Ben de sizler gibi esnaf ve işletme sahibi bir kardeşinizim. Yoğun iş temposu nedeniyle her zaman tüm üyelerimizi ziyaret edememiş olabilirim; bu sebeple ziyaret edemediklerimden anlayış bekler, müsait oldukları bir zamanda kendileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim.

Yüce Allah sağlık ve imkân verdiği takdirde, önümüzdeki dört yıl boyunca da siz değerli üyelerimize hizmet etmeyi bir onur ve gurur vesilesi olarak görüyorum. Genel kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını ve oy kullanmalarını önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı