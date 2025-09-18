Adana'da 4.kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ı ziyaret etti.

Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Muay Thai Süper Lig final müsabakaları 10-11 Eylül tarihleri arasında Adana'da yapıldı.

TRT Spor ve Sports TV'nin canlı olarak yayınladığı final müsabakalarında Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu damga vurdu. Manisalı rakibi Ömer Taşkın ile final maçına çıkan Uğurlu, rakibini 2.raundun ortasında nakavt ederek 4.kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı.

Çorum'a dönen şampiyon sporcuyu önceki gün Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran makamında ağırladı. Uğurlu'nun Muay Thai branşında Çorum'un gururu olduğunu ifade eden Demirkıran, Uğurlu'ya Avrupa Şampiyonası'nda ve İslam Oyunları Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi.