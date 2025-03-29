Ahlatcı Çorum FK U 13 takımı abilerinin antrenmanını ziyaret ederek Teknik Direktör Tuncay Şanlı’ya hoş geldin çiçeği verdiler.

U 13 takımı antrenör Barış Kılıç ile birlikte tesislerde antrenmanı ziyaret etti ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve ekibine hoş geldin diyerek başarı dileklerinde bulundular.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı ise minik futbolculara teşekkür etti ve başarılar dileğinde bulundu.

Daha sonra antrenmana çıkan futbolcularda kardeşlerine tavsiyelerde bulundular ve mücadele ettikleri ligde başarı dileklerinde bulundular.