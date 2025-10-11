Amatör Spor Haftanı ‘Spor’un EN leri ödül töreninin en renkli görüntülerini Acrobas Basketbol Sow oluşturdu.

Altı kişili bir ekipten oluşan grup yaptıkları bir birinden güzel şovlarla geceye renk kattılar.

Şovlarını seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde sürdüren grup son bölümde ise Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı şova katılması için salona davet etti.

Vali Çalgan yerine İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ile Belediye Başkanı Aşgan şova eşlik ettiler.

Başkan Aşgın tramplen üzerinden atış yapmayı da denedi.