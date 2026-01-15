Arca Çorum FK’nın ikinci devre evinde sezonun ilk maçında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ilk yarıda olduğu gibi aynı oldu.

Özel VİP C tribün 2000 lira VİP A, B ve E tribünler 1000 lira kapalı sağ ve sol tribün 300 lira maraton ve kale arkaları 5 liradan misafir takım tribünü ise 6,5 liradan satışa çıkarıldı.

Maraton ve Kale Arkası tribünleri transfere kapalı. Kadın ve 15 yaş altı ücretsiz bilet uygulaması stadyum gişelerinden olacak ve kontenjan ile sınırlı olacak.

Engelli tribün biletleri maç günü saat 09’dan itibaren stadyum gişelerinden verilecek.