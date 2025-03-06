Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Adanaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Akabueze’nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Nurullah kornere çeldi.
14. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı içinde buluşan Akabueze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
30. dakikada Harun Alpsoy’un ceza sahasına ortasında Amadou Ciss, kaleci Tokotaev’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Endri Çekici, topu ağlara yolladı. 1-1
50. dakikada Endri Çekici’nin kullandığı köşe atışında Fatih Kurucuk'nun şutunda top filelerle buluştu. 2-1
90. dakikada Safa Kınalı’nın ceza sahası dışından sert şutunda top defansa da çarparak direğin hemen yanından kornere çıktı.
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Mehmet Dura
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Awuku, Muscat, Nafican Yardımcı, Amar Begiç (Sambou dk. 70), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze, Burak Can Çamoğlu, Ogundu, Ahmet Yazar (Safa Kınalı dk. 51), Okyere (Kappel dk. 46)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Enes Kalyoncu, Alpay Çelebi, Fatih Eren, Çağrı Giritlioğlu, Seyit Gazanfer, Mehmet Yüksel
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Adanaspor: Nurullah Aslan, Mirza Cihan, Candeias (Metehan Altunbaş dk. 85), Endri Çekiçi (Orkan Çınar dk.76), Isaac, Sokol Cikalleshi (Andrei Ivan dk. 67), Amadou Ciss (Cem Güzelbay dk. 85), Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Elias Durmaz, Oğuzhan Matur
Yedekler: Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz, Yasin Arda Midiliç, Mehmet Fevzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Akabueze (dk. 14) (Şanlıurfaspor), Endri Çekici (dk. 32 pen.), Fatih Kurucuk (dk. 50) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Tokotaev, Awuku, Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Endri Çekici, Candeias, Sokol Cikalleshi, Nurullah Aslan, Elias Durmaz (Adanaspor)