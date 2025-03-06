Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla yendi.



Maçtan dakikalar

9. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda N'Dongala topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Paixao kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 0-1

33. dakikada Serginho'nun ceza sahası yayı yakınından direk dibine yaptığı vuruşta kaleci Akın Alkan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.

45. dakikada sağ tarafta topu alan Doh, ceza sahasına girer girmez son çizgiden pasını içeri çevirdi. Kale önünde Camacho topu filelerle buluşturdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Atilla Karaoğlan, Camacho'nun topu eliyle ağlara yolladığı gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta İbrahim Kaya topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Furkan Bekleviç sağına uzanarak topu çıkardı.

90+5. dakikada savunmanın hatası sonrası ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Wesley, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

90+6. dakikada orta sahadan Hikmet Çiftçi'nin attığı derinlemesine pasta topu alan Diony, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 1-2



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Emrah Ünal, Gökhan Barcın

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Ahmet Sivri dk. 81), Doh, Johnson, Camacho (Gray dk. 87), Göktan Gürpüz, Serginho, Wesley

Yedekler: Emre Bilgin, Alper Emre Demirol, Berkay Dabanlı, Dovedan, Salih Dursun, Muhammed Mert, Barış Kalaycı, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba (Mehmet Özcan dk. 46), Hikmet Çiftçi, Paulinho (İbrahim Kaya dk. 69), N'Dongala (Kerim Avcı dk. 61), Messaoudi (Hakan Bilgiç dk. 87), Paixao (Diony dk. 69)

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yağız Dilek, Louzif, Sergen Piçinciol

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Wesley (dk. 90+5) (Fatih Karagümrük), Paixao (dk. 9), Diony (dk. 90+6) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Djilobodji (Fatih Karagümrük), Mexer, Hikmet Çiftçi, Mulumba, Messaoudi, Akın Alkan (Bandırmaspor)

Editör: İhlas Haber Ajansı