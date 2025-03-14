Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e 2. lig kırmızı grupta Somaspor- Vanspor maçında görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. lig kırmızı grupta pazar günü saat 14’de Soma Atatürk Stad’ında oynanacak Somaspor ile Artı Değer Vanspor FK takımları arasındaki maçı Isparta bölgesi hakemi Berkan Çetin yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Bolu’dan Hakan Erkan ve Muğla’dan Cem Harman Ahmet Ecevit ise maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Erkoç Koray Doğan.

Vanspor 45 puanla beşinci sırada yer alırken Somaspor ise 29 puanla on ikinci sırada bulunuyor.