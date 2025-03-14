Çorum Bölgesel Gözlemcilerine Karadeniz’de görev. Özçan Genel Giresun, Mustafa Bıçakcı ise Ordu’da görev yapacak.

Bölgesel Amatör Lig 2. grupta pazar günü saat 13’de Giresun 75. Yıl sahasında oynanacak Batlamaspor ile Kars36spor arasındaki maçı Trabzon’dan Burak Baş yönetecek. Yardımcılıklarını ise Trabzon’dan Serkan Kaya ve Selahattin Bilal Özkan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Selçuk Nuri Gülay. Maçta gözlemci olarak ise Özcan Genel görev yapacak.

Batlamaspor 36 puanla beşinci sırada yer alırken Kars36spor ise 25 puanla 10. sırada bulunuyor.

Aynı grupta oynanacak Ordu Galataspor- Ortahisar FK takımları arasındaki maçta ise Mustafa Bıçakcı gözlemci olarak görev yapacak.

Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanacak maçı Erzincan’dan Selim Erzurumlu yönetecek. Yardımcılığını Rize’den Batuhan Aktaş ve Erzincan’dan Ahmet Gündüz yapacak. Maçın dördüncü hakemi de aynı ilden Abdulkadir Dündar. Grupta Ortahisar takımı 26 puanla dokuzunucu sırada yer alırken Galataspor takımı ise 10 puanla son sırada bulunuyor.