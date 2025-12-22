U 18 Liginde gruplarda ikinci hafta maçları tamamlandı.

A grubunda Sungurlu Belediyespor ikinci maçını da farklı kazanarak liderliğini sürdürdü.

Sungurlu Belediyespor, Osmancık Kandiberspor karşısında 6-0 galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti. Çorum Anadolu FK, Maviayspor karşısında tek golle kazanarak üç puanın sahibi oldu. Grupta Mimar Sinanspor ise Osmancık Belediyespor ligden çekildiği için hükmen galip geldi.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor Alaca Belediyespor deplasmanından 2-0’lık galibiyet ile dönerek üç puanın sahibi oldu.

İskilip derbisinde İskilipgücüspor, İskilipspor’u 4-0 yenerken Kültürspor ise İkbalspor karşısında 3-0 galip gelerek üç puanla haftayı kapattı.