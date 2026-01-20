Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda iki aday yarıştı.

Mevcut başkan Ahmet Şen, 207 oy alarak yeniden başkan seçilirken, başkan adayı Emin Koçak ise 109 oyda kaldı.

Divan Başkanlığını Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin yaptığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının başladı.

Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlendi.

Toplantının devamında başkan adayları söz alarak üyelerden seçimde destek istedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Saat 17:00’da oy verme işleminin bitmesiyle birlikte sandıklar açıldı.

Yapılan oylama sonucu 207 oy alan mevcut başkan Ahmet Şen, güven tazeledi.

Ahmet Şen başkanlığındaki Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Vahit Çelik, Mustafa Bekiroğlu, Ferhat Çiftçi, Mejnun Sakarya, Osman Doguz ve Sinan Duman”

Denetim Kurulu; “Veysel Bulut, Burhan Alparslan ve Serdar Ercan”