Cihannüma İl Temsilciliği öncülüğünde “Aileler Gazze için Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik öncesi Cihannüma İl Temsilcisi Turhan Candan ile yönetim kurulu üyesi Murat Erdem İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ı ziyaret ederek, programla ilgili istişare yaptılar.

Turhan Candan etkinliğin 7 Eylül Pazar günü sabah namazında Ulu Cami’de gerçekleşeceğini belirterek tüm Çorumluları davet etti.

Programda İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edileceği belirtildi.