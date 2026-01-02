Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, “Güvenli İlaç, Doğru Ürün ve Sağlıklı Yaşam Farkındalık” çalıştayı düzenledi.

Çalıştayda, akılcı ilaç kullanımı, doğru ürün seçimi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi ele alındı.

Çorum Eczacı Odasının katılım sağladığı çalıştayın açılış konuşmalarını Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kadir Erol ve Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan gerçekleştirdi.

Çalıştayda Ecz. Melike Kocakaya, “Soğuk Algınlığı Grip ve Mevsimsel Hastalıklarda Doğru Tedavi Yaklaşımları”, Ecz. Serkan Çalışkan, “Ebeveynler için Çocuk Sağlığında Güvenli İlaç Kullanımı ve Ateş Yönetimi”, Ecz. Melike Aydın Kağızman, “Cilt Sağlığında Doğru Ürün Kullanımı ve Mevsimsel Geçişlerde Bakım”, Ecz. Abdul Samed Erdal, “Bağımlılık Yapıcı İlaçlar ve Bilinçli Kullanımı”, Uzm. Ecz. F.Funda Kalender ise “Ayvaz Bitkisel Ürün ve Takviyelerde Bilinçli Kullanım ve Sahte Ürün Tehlikesi” konulu sunumları yaptılar.

Alanında uzman eczacılarımızın katkılarıyla düzenlenen çalıştayda, ilaçların doğru kullanımı, bilinçsiz ilaç tüketiminin yol açabileceği riskler ve eczacı danışmanlığının sağlık üzerindeki rolü hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, sağlıklı yaşamın sürdürülebilirliği açısından doğru ürün kullanımının önemi vurgulandı.

Çalıştay, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.