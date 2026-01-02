Hitit Üniversitesi TTO AŞ’nin uluslararası proje ve girişimcilik kapasitesi güçlendiriliyor.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ, girişimcilik, şirketleşme ve uluslararası proje geliştirme alanlarındaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni bir proje başlattı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen proje kapsamında Hitit Üniversitesi TTO AŞ ekibinin “Eğiticinin Eğitimi” misyonu doğrultusunda güçlendirilmesi, danışmanlık ve uygulamalı proje geliştirme faaliyetleriyle uluslararası proje geliştirme yetkinliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projede, Hitit Üniversitesi TTO AŞ ekibine yönelik “Eğiticinin Eğitimi ve Danışmanlık Programı” uygulanacak. Toplam 60 saat sürecek eğitimlerde katılımcılara, tasarım odaklı düşünme, iş modeli kanvası, değer önerisi kanvası, SWOT ve pazar analizi, yatırımcı sunumu, şirket kurma ve yatırımcı ilişkileri başlıklarında bilgi ve beceri kazandırılacak.

Proje sonunda Hitit Üniversitesi Girişimcilik ve Şirketleşme Modülü aktifleştirilerek akademisyenler ile öğrenci girişimcilerin iş fikirlerinin ticarileşme süreçleri izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.

Ayrıca, TTO AŞ’nin uluslararası fonlara erişim kapasitesi artırılarak Horizon Europe, Erasmus+, Interreg veya EUREKA gibi Avrupa Birliği ve uluslararası fon programlarına başvurular yapılması hedefleniyor.

