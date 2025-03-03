1. Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren Alaca Belediyespor ilk yarının on maçında İskilipgücüspor’u deplasmanda 8-2 yenerek ilk yarıyı 15 puanla tamamladı.

Maçın tamamında üstün bir oyun oynayan Alaca Belediyespor karşısında İskilipgücüspor savunmada başarılı olamayınca farklı mağlup oldu ve ilk yarıyı 7 puanla tamamladı.

SAHA: İskilip

HAKEMLER: İsmail Sırma, Uğur Koçak, Atahan Demir.

İSKİLİPGÜCÜSPOR : Salih Emre, Ceylan, Furkan, Tayfur, Hürkan, Bilal, Bahri, Kemal, Mehmet Coşkun, Mustafa, Serkan..

YEDEKLER: Mehmet Selim, Uğur, Serdar, Kutay, Furkan, Abdurrahman, Murat, Ünal, H. Hüseyin, Muhammed.

ALACA BELEDİYESPOR : Yunus Emre, Zafer, Caner, Mustafa, Berat, Sezer, Yusuf Berkay, Ali Baran, Kadir, Serkan, Furkan.

YEDEKLER: Zafer, Orkay Oktay, Mahmut Esad, Ebubekir, Muhammet Talha, Ahmet, Efecan, Ali Lert, Bünyamin, Eren.

KIRMIZI KART : 39. dak. Mustafa (Alaca Belediyespor).

GOLLER : 2. dak. Kadir. 24. ve 49. dakkalarda Yusuf Berkay, 31. dak. Furkan, 45. ve 84. dakikalarda Serkan, 81. dak. Ali Mert, 87. dak. Zafer (Alaca belediyespor). 42. dak. (penaltıdan) Mehmet Coşkun, 70. dak. Bahri (İskilipgücüspor).

