Okul Sporları Gençler Floor Curling grup müsabakaları ilimizde başladı.

Cumartesi günü başlayan bölge birinciliğinde genç karmada 17, enç erkekler ve bayanlarda ise 18’er takım dört grupta mücadele etti.

Bölge birinciliğinin açılış seneromosine Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ile davetliler ve mücadele eden illerin idareci, antrenörleri ve sporcuları katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın açılış konuşmasının ardından geçit töreni ile açılış tamamlandı. Törenin ardından ise katılan protokol üyeleri curling kurallarını öğrendiler ve atışlar yaptılar.

Grup birinciliğinde genç karmalarda 17 okul dört grupta mücadele etti. Temsilcimiz Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A grubunda Düzce Akçakoca, Tokat MTAL, Zonguldak Oktay ve Olcay Yurdusay ve Kastamonu Spor Lisesi ile mücadele etti.

Genç erkeklerde ise 18 takım dört grupta mücadele etti. Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi C grubunda Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk SBL, Sakarya Geyve Sinan Bey MTAL ve Kastamonu Araç Çok Programlı Lisesi ile mücadele etti.

Genç bayanlar kategorisinde da 18 takım dört grupta mücadele etti. Çorum Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi B grubunda Düzce Akçakoca Fedai Karabıyık MTAL, Tokat Cumhuriyet MTAL, Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi ve Ankara Serçev Engelsiz MTAL takımları ile finaller için mücadele etti,

İki gün soran bölge birinciliği dün akşam saatlerinde yapılan müsabakalar ile sona erdi.