Amatör futbolda hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren iki Alaca takımı Alaca Belediyespor ile Alacagücüspor arasındaki maçı Serhat Doğan yönetecek. İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 17 LİGİ: Osmancık Belediyespor- HE Kültürspor: Hasan Berk Soytemiz, Özkan Dağ, Yusuf Coşgun. İskilipgücüspor-Mimar Sinanspor: Muhammed Yıldırım, Yunus Emre Tok, Hamide Nur Coşkun. Alaca Belediyespor- Gençlerbirliği: Nuriye Çınar Bal, Meriç Devran Demiral. Esranur Özdemir. Çorumspor- Buharaspor: Emre Çelikcan, Mücahit Coşkun, Ahmet Mücahit Kaçmaz. Çorum Anadolu FK - Hattuşa Gençlikspor: Serhat Emin Arduç, Yunus Emre Günaydın, Murat Biber.

U 13 LİGİ: Ahlatcı Çorum FK- İskilipgücüspor: Olcay Çetin. Alacagücüspor- HE Kültürspor: Zehra İşeri. Vefa Gençlikspor-Hattuşa Gençlikspor: Yunus Emre Yeşil. Çorum Anadolu FK- Mecitözü Gençlerbirliği: Yiğit Eymen Asiltürk. Alaca Belediyespor- İkbalspor: Erdem Okumuş. Vefa Devanespor- Çorum İdman Yurdu: Bahar Çakıcı.

1. AMATÖR KÜME: Alacagücüspor- Alaca Belediyespor: Serhat Doğan, Fatih Koçak, Efe Ataç. Osmancıkgücü- HE Kültürspor: Atahan Demir, Özkan Dağ, Taha Rahmi Atılgan. İskilipgücüspor- İskilipspor: Muammer Tekmen, Uğur Koçak, Mevlüt Dişçeken. Ulukavakspor- Gülabibeyspor: İlhan Aycan, Ömür Soytemiz, Ebubekir Kılcı.