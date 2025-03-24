1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Alacagücüspor üst sıralarda yer bulmak isteyen İskilipspor deplasmanında 8-0 galip gelerek yarışa devam etti.

İskilip ilçe sahasında oynanan maça çok hızlı başlayan Alacagücüspor İsmail Gül’ün 23 dakikada attığı üç golle 3-0 üstünlüğü yakaladı ve rakibin direncini kırdı.

Osman ile farkı dörde çıkaran Alacagücüspor devreyi bu skorla önde tamamladı

. İkinci yarıda da rahat bir oyur çıkartan Alacagücüspor, Cuma, Onur, Hakan ve Tuğrulhan’ın attığı gollerle rakibini 8-0 gibi farklı skorla yenerek lideri takibini sürdürdü. Bu galibiyet ile Alacagücüspor 24 puana yükselirken İskilipspor ise 12 puanda kaldı.