Kadınlar Futbol 3. ligi 20.grupta mücadele eden Çorum Buharaspor altıncı maçında üçüncü galibiyetini evinde Kırıkkale Metropolspor’u 3-0 yenerek aldı.

Cumartesi günü Nazmi Avluca sahasında oynanan maçın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu.

Buharaspor oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına karşın gol yollarında başarılı olamayınca ilk yarı 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan temsilcimiz Buharaspor 48. dakikada Şaziye’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve rakibin direncini kırdı. Konuk takım bu golün şokunu üzerinden atamadan 51. dakkada Bilge ile skoru 2-0 yapan Buharaspor maçta rahatladı.

Sonraki bölümde konuk Kırıkkale’nin maça ortak olma çabasına izin vermeyen Buharaspor takımı 85. dakikada Edanur’un attığı golle skorus 3-0 yaptı ve bu golle rakibini üç golle yenerek üç puanın sahibi oldu.

Bu galibiyet ile Buharaspor altıncı maçında üçüncü galibiyetini alarak 10 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kırıkkale Metropol ise 4 puanda kaldı.

Buharaspor ligdeki altıncı maçında 5 Nisan cumartesi günü Kayseri Gençlerbirliği deplasmanında karşılaşacak.