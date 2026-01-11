Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla yemekte buluştu.

Program dün akşam Anitta Otel’de gerçekleştirildi. Programda basın mensuplarına hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, basın mensuplarının görevlerini fedakarlıkla yürüttüğünü ve gazeteciliğin önemli ve sorumluluk gerektiren bir kamu görevi olduğunu vurgulayan belirterek, “Doğru haber alma hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın vatandaşlarımız tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlayan basın mensuplarımızdır. Gecesi gündüzü olmayan, neyle karşılaşacağını bilmeden doğru habere ulaşmak için büyük bir fedakarlıkla çalışıyorsunuz” dedi.

Aşgın, ayrıca kanun ve mevzuatın kendilerine verdiği imkanlar çerçevesinde basın camiasının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Program sonunda, Çorum Haber Gazetesi Spor Müdürü Hüseyin Aşkın’ın doğum günü olması nedebiyle pasta kesildi.