Hitit Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Ünilig Türkiye Şampiyonasında Enes Dölen üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Hitit Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 2 sporcu mücadele etti.

Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gamze Deryahanoğlu yönetiminde; 67 kilo B klasman kategorisinde Hitit Üniversitesini temsil eden Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğrencisi Enes Dölen, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bronz madalya kazanan Enes Dölen’i tebrik ederek “Şampiyonaya katılan sporcularımızı ve onları hazırlayan akademik kadromuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.