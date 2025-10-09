Amatör Spor Haftası Kros yarışmasına Veteranlar dışındaki tüm kategorilerde Eferspor kulübü sporcuları birbirleri ile yarıştılar.

Minik, Küçük, Yıldız, Genç, Büyük ve Veteranlar kadın erkek kategorilerinde yapılan yarışmalarda sadece 13 sporcu yarıştı. İtfaiye Parkında yapılan Amatör Spor Haftası koşusunnda Eforspor kulübü sporcuları birbirleri ile yarışırken başka kulüplerden hiç bir katılımın olmaması dikkat çekti.

Beş kategoride ise atletler rakipsiz olarak koşarken üç sporcunun yarıştığı kategori olmadı. Minik erkeklerde Efonspor kulübünden Çağatay Şahinbaş birinci Rüzgar Arif Bohcacı ikinci minik kadınlarda katılım olmadı. Küçük kadınlarda aynı kulüpten Elif Hira Teke ve küçük erkeklerdeMiraç Demiral rakipsiz olarak birinci oldular.

Yıldız bayanlarda Eylül Kazancı rakipsiz olarak birinci olurken yıldız erkeklerde ise Çağan Şahinbaş birinci Bulut Zehir ise ikinci oldu. Genç bayanlarda ferdi sporcular Yağren Köymen birinci Nilsu Şahin ikinci genç erkeklerde Eforspor’dan Aykut Köstek birinci oldu.

Veteran Kadınlarda Damla Bohcacı birini Aysel Teke ikinci olurken Veteran erkeklerde ise Abdullah Yılmaz rakipsiz birincilik ödülünün sahibi oldu.