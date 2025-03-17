Amerika Birleşik Devletleri Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale, Çorum'a gelerek Boğazkale'de incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Amerika'dan Türkiye'ye gelecek seyahat acentalarının tur güzergahlarına Çorum'u da dahil etmek amacıyla, Nisan ayı içerisinde TGA tarafından yapılacak İNFO gezisine hazırlık için, ABD Tur Operatörleri Birliği (USTOA)Başkanı Terry Dale'nin de katılımıyla Hattuşa'da inceleme ve planlama yapıldı.

Hattuşa'ya hayran kalan Amerikalıların Hititleri başkentinin daha yakından incelemesi için Çorum'u da tur güzergahına dahil etmesi bekleniyor.