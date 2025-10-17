Anitta Otel Milli Eğitimspor Kulübü güreşçilerine malzeme jesti yaptı.

Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor salonunda yeni sezon çalışmalarına başlayan güreyçileri ziyaret eden Anitta Otel Müdürü Selahattin Şahin ve Harun Ceylan burda antrenörler Yasin Bolat ve Uğur Çadır tarafından karşılandı.

Antrenörler Uğur Çadır ve Yasin Bolat yapılan çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgiler verdiler ve Anitta Otel’e güreşe verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Anitta Otel Müdürü Selahattin Şahin ve Harun Ceylan ise güreşcilere yaptıkları konuşmada ata sporu güreşin şampiyon sporcularının yetişeceği bu çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek tüm antrenör ve sporculara başarılar dilediler.

Ziyaret sonunda güreşçilere eşorfman ve tşörtleri dağıtıldı.