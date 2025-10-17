Son yıllarda büyük kan kaybeden ve klasmanda görev yapan ismi kalmayan Çorum futbol hakemliğine yeni isimler kazandırmak için açılan aday hakem kursu bugün başlıyor.

İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk kursa şu ana kadar 90’a yakın ismin başvurduğunu ve başvuruların sistem üzerinden devam ettiğini söyledi.

Kursun bugün saat 18’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda başlayacağını ve üç dersin ardından cumartesi günü gün boyu devam edeceğini belirten Buyruk pazar günü ise sahada yapılacak uygulama dersi ve fiziksel ters ile tamamlanacağını söyledi.

Kursa başvurmak isteyen adayların 16-28 yaş aralığında olmaları, sağlık yönünden elverişli olmaları, erkek adaylar için 170 cm kadınlar ise 160 cm boyunda olmaları gerekiyor.

Kursla ilgili bilgi almak isteyenler İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk’u 05056868500 ve İl Hakem Kurulu Başkan vekili Mustafa Bıçakcı’yı 05423551058 nolu telefondan arayabilecekler.