Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü’nde Sportif Direktör Seyit İçgül ile yollar ayrıldı.

Hafta sonu sahasında Manisa FK’ya mağlup olarak ağır yara alan sarı lacivertli kulüpte Yönetim Kurulu tarafından Sportif Direktör olarak görev yapan Seyit İçgül ile ayrılık kararı alındı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘Sportif Direktörümüz Seyit İçgül ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması konusunda mutakıp kalınmıştır. Seyit İçgül’e kulübümüz adına verdiği emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz’ derildi.