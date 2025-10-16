Çorum Arenaspor ligin üçüncü haftada sahasında konuk ettiği Bayburt Gençlik Merkezi’ni 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Ligde ilk haftayı bay geçen Arenaspor ikinci hafta maçında Çorum derbisinde Çorum Voleybol’ü zorlanmadan 3-0 yenerek lige üç puanla başladı.

Dün ikinci maçında evinde konuk ettiği Bayburt Gençlik Merkezi karşısında da rahat bir galibiyet aldı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk setinde kontrolü eline alan Arenaspor seti 25-15’lik skonla kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de üstün oyununu sürdüren temsilcumiz bu setide 25-16 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette Bayburt Gençlik Merkezi maça ortak olmak için daha iyi mücadele etti ancak Arenaspor hücumdaki üstün oyunu ile rakibine şans vermedi ve bu seti 25-20 maçı da 3-0 alarak ikinci maçından da üç puanla ayrılarak ligdeki iddiasını ortaya koydu.

Çorum Arenaspor ligin dördüncü hafta maçında pazar günü Beşikdüzü deplasmanında mücadele edecek.