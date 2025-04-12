Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Çorum FK forması hediye etti ve Halk Eğitim Kursları konusunda destek istedi.

Önceki gün bir dizi inceleme ve açılışlar için Çorum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in AK Parti İl Başkanlığını ziyareti sırasında Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı kendisine ismi yazılı Çorum FK forması hediye etti.

Arıcı hediye töreninin ardından Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekin’e Halk Eğitim Müdürlükleri üzerinden açılan spor kurslarında kısıtlamaya gidilmesinin Amatör Spor Kulüplerinin faaliyetlerine ve illerde bağımlılıkla mücadelede sporun kullanılmasında sorunlar çıkardığını belirterek daha fazla kursun açılması konusunda desteklerini talep etti.

Bakan Tekin ise işini düzgün yapan çocukları sokaklardan uzak tutan usta öğretici ve antrenörlere bakanlık olarak ne destek gerekiyorsa sonuna kadar vereceklerini söyledi. Ferhat Arıcı Bakan’a bu sözü için teşekkür etti.