Ahlatcı Çorum Futbol Kulübünden Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı çiçekli ziyaret.

Kulüp Başanı Oğuzhan Yalçın, Tesislerden sorumlu yönetici Hikmet Burhan Kaya ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile birlikte, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Emniyet Müdürü Arif Pehlivanın şansında tüm Emniyet personelinin kuruluş yıldönümünü kutladı ve ‘Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz’ dedi. Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da Çorum FK Başkanı ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.