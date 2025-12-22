Sungurlu Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha konforlu ulaşımı için sıcak asfalt çalışmalarını gece-gündüz demeden devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Sungurlu'nun tüm yollarını sıcak asfaltla buluşturmak için kararlıyız" dedi.

Sungurlu Belediyesi, ilçenin modern bir görünüme kavuşması amacıyla başlattığı sıcak asfalt atağına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Jandarma Karakolu, Uzar, Yeşilevler ve Kardelen Siteleri mevkilerinde yürütülen çalışmalar, hafta sonu mesaisiyle aralıksız sürdürülüyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, gece saatlerinde asfalt dökümü yapılan noktaları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Sahada görev yapan personel ile bir araya gelerek kolaylıklar dileyen Başkan Dere, yürütülen faaliyetlerin teknik detayları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Yoğun mesai harcayan belediye personelinin emeğine vurgu yapan Dere, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.



"Sungurlu'muzun her sokağını, her yolunu sıcak asfaltla buluşturacağız"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollara kavuşması için ekiplerimizle sahadayız. Mevsim şartları nedeniyle sıcak asfalt çalışmalarımıza kısa bir ara vereceğiz. Kış döneminde tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Mevsimin yeniden elverişli hale gelmesiyle birlikte Sungurlu'muzun her sokağını, her yolunu sıcak asfaltla buluşturacağız" dedi.