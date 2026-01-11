Son günlerde ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgârların ardından çatı kaplama malzemelerinin yerinden koparak can ve mal güvenliğini tehdit ettiği olaylar yaşanırken, çatı güvenliği ve doğru malzeme seçimi yeniden gündeme geldi.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Önder Kartal, yaptığı yazılı açıklamada çatı kaplama malzemelerinin yalnızca maliyet veya estetik unsurlarla değil, güvenlik ve mühendislik kriterleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ SEÇİMİ GÜVENLİK MESELESİ

Önder Kartal, konuya ilişkin açıklamasında şunlara yer verdi:

“Son günlerde ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgârlar sonrası; çatı kaplama malzemelerinin yerinden koparak uçtuğu, araçlara, yapılara zarar verdiği ve can güvenliğini ciddi biçimde tehdit eden görüntülerin kamuoyuna yansıdığı görülmüştür.

Bu yaşananlar açıkça göstermektedir ki; çatı kaplama malzemesi seçimi yalnızca maliyet veya görsel tercih konusu değil, doğrudan güvenlik ve toplumsal sorumluluk meselesidir.

KİL KİREMİT YÜZYILLARDIR KULLANILAN BİR YAPI MALZEMESİ

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi olarak özellikle vurgulamak isterim ki; kil esaslı, uygun topraktan imal edilen çatı kiremitleri (kil kiremit), Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır kullanılan ve mühendislik açısından kendini ispatlamış bir yapı malzemesidir. TS EN standartlarına uygun olarak üretilen kil kiremitler, rüzgâr yükleri, iklim etkileri ve zamanla oluşan yıpranmalara karşı güvenli bir davranış sergiler.

YANGIN GÜVENLİĞİ VE UZUN ÖMÜRLÜ YAPI

Ayrıca kil kiremit, yalnızca dayanımıyla değil; yangın güvenliği, uzun ömürlü yapısı, bakım gereksiniminin düşüklüğü ve doğal yapısı sayesinde sağlıklı yaşam alanları oluşturmasıyla da öne çıkar. Bu yönleriyle kil kiremit, yalnızca geçmişten gelen bir yapı geleneği değil; bugünün mühendislik bilgisiyle doğrulanmış, geleceğin güvenli yapı çözümüdür.

KİL KİREMİTİN GÜVENLİK VE PERFORMANS AVANTAJLARI

Rüzgâr etkileri karşısında çatı kaplama sisteminin yerinde kalmasına katkı sağlar.

Birbirine kenetlenen formu ile tekil parça değil, bütüncül bir çatı sistemi olarak çalışır.

Uygun eğim, doğru alt konstrüksiyon ve standartlara uygun montajla uçma ve savrulma riski son derece düşüktür.

Yanmaz yapısı sayesinde yangın güvenliği açısından en üst sınıfta yer alır.

Isı ve ses yalıtımına katkı sağlar, uzun ömürlüdür ve bakım ihtiyacı düşüktür.

Doğal hammaddeden üretilmesi nedeniyle çevreyle uyumlu ve sağlıklı bir yapı malzemesidir.

Bu özellikleriyle kil kiremit, rüzgâr yüklerinin arttığı günümüz iklim koşullarında standartlara uygun şekilde uygulandığında, en güvenli ve öngörülebilir çatı kaplama çözümlerinden biridir.

UZUN VADELİ PERFORMANS VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kil kiremit; farklı üretim teknolojileriyle imal edilen çatı kaplama ürünlerine kıyasla, doğal hammaddesi ve üretim süreci sayesinde uzun vadeli performans açısından önemli avantajlar sunar. Doğal yapısı sayesinde zamanla oluşabilecek yüzey bozulmaları, su emme kaynaklı hasarlar ve buna bağlı performans kayıpları karşısında daha dengeli bir davranış sergiler. Bu yönüyle kil kiremit, yalnızca ilk kullanım anındaki özellikleriyle değil, yıllar içinde değişen iklim koşulları altında da davranışı öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çatı kaplama çözümü olarak öne çıkmaktadır.

Buna karşılık, bazı hafif ve metal esaslı çatı kaplama sistemlerinin rüzgâr yükleri altındaki performansı, büyük ölçüde bağlantı ve montaj detaylarına bağlıdır. Uygulama hataları veya zamanla oluşan malzeme yorgunluğu, bu sistemlerde güvenlik risklerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çerçevede, çatı sistemlerinin kullanılan malzeme türü ne olursa olsun, mühendislik esaslarına ve ilgili standartlara uygun biçimde tasarlanması ve uygulanması hayati önem taşımaktadır.

ÇORUM: TOPRAK SANAYİSİNİN TARİHSEL TAŞIYICISI VE GÜVENLİ YAPI KÜLTÜRÜNÜN MERKEZİ

Çorum, kil kiremit ve tuğla üretiminde ülkemizin önde gelen üretim merkezlerinden biri olmakla birlikte, güvenli yapı kültürünün de tarihsel taşıyıcısıdır. İlimizdeki üretim tesisleri, yerel hammaddeleri bilimsel yöntemlerle işleyerek binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlamaktadır. Bu köklü sanayi birikimi ise ülke ekonomisine, yerli üretime ve sürdürülebilir, güvenli yapılaşmaya önemli katkılar sunmaktadır.

Çorum’un toprak sanayisi; rüzgâr, iklim ve coğrafya koşullarını bilen, bu koşullara uygun ürün geliştiren, sahadan gelen bilgiyle mühendisliği birleştiren köklü bir birikimin ürünüdür.

Bu birikimin doğal sonucu olarak kil kiremit, yalnızca bir çatı kaplama malzemesi olmanın ötesinde; deneyimin, mühendisliğin ve güvenli yaşam anlayışının somut bir yansımasıdır.

Çatı kaplama malzemesi seçiminde; yerel yönetimler, yapı denetim kuruluşları, mühendisler, mimarlar, müteahhitler, yapı sahipleri ve tüketiciler dâhil olmak üzere tüm yapı paydaşlarının,

kısa vadeli maliyetlerle birlikte uzun vadeli güvenlik, dayanım ve performans kriterlerini birlikte değerlendirmesinin, malzeme tercihlerinde bilimsel veriler ve mühendislik esaslarıyla uyumlu çözümleri esas almasının, yerli üretim olan ve sahada uzun yıllardır güvenilirliği tecrübe edilmiş kil kiremit sistemlerini de bu değerlendirme çerçevesinde dikkate almasının,

güvenli yapılaşma açısından önemli olduğuna inanıyoruz.

Son yaşanan olaylar bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır ki, çatı kaplama malzemesi ve uygulamasında yapılan hatalı tercihler, şiddetli rüzgârlar karşısında can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit eden bir risk unsuruna dönüşebilmektedir.” (Haber Merkezi)