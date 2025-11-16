A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Türkiye bu sonuçla grubunu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. A Milli Takım'ın aldığı galibiyet Avrupa basınında geniş bir biçimde yer aldı.

''İSPANYA'NIN KUTLAMALARI ERTELENDİ''

İtalyan basını Corriere della Sport'ta yer alan haberde, ''Montella'nın Türkiye'si, İspanya'nın kutlamaları ertelendi. Türkiye, Bulgaristan'ı puansız bırakarak son maça İspanya'nın 3 puan arkasında girdi.'' denildi.

KENAN YILDIZ'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

İtalyan basınında ayrıca Kenan Yıldız'ın Bulgaristan maçı sonrası kaçırdığı gollerle ilgili yaptığı açıklamalar yer buldu. Milli futbolcu, ''2 gol atabilirdim bugün gol bulamadığım için özür diliyorum. Umarım gelecek maçta gol bulurum. Bir sonraki maçta en iyisini yapmaya çalışacağım.'' demişti.

''ARDA GÜLER YİNE PARLADI''

İspanyol basını AS'ta yer alan haberde, ''Hakan Çalhanoğlu, penaltı golü ve Chervnev'in kendi kalesine attığı golde kilit rol oynadı. Arda Güler yine parladı ve Türkiye play-off'lardaki yerini garantiledi.'' yorumu yapıldı.

''TÜRKİYE MUCİZEYE TUTUNDU''

Mundo Deportivo ise A Milli Takım'ın İspanya'yla oynayacağı maçı öne çıkarırken, ''Türkiye kazandı ve grup liderliği için mucizeye tutundu. Dünya Kupası'na doğrudan katılım için İspanya'yı 7-0 yenmeleri gerekiyor.'' ifadeleri kullanıldı.

''7-0'LIK GALİBİYETE İHTİYAÇLARI VAR''

Marca da gruptaki son maç üzerinden değerlendirmede bulunurken, ''Türkiye play-off'a kalmayı garantiledi ve liderlik için İspanya karşısında 7-0'lık galibiyete ihtiyaçları var.'' denildi.